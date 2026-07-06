Qué pasará con las clases en Bahía Blanca durante el partido de Argentina

El partido que la Selección Argentina disputará este martes contra Egipto por los octavos de final del Mundial de Fútbol nuevamente despertó dudas respecto de qué pasará con el dictado de clases en nuestra ciudad.

El encuentro se jugará desde las 13 y, en principio, se extendería hasta las 15. En caso de que haya alargue y penales, habría que estimar unos 45 minutos más de tiempo.

Por ello, en Bahía Blanca, las autoridades educativas decidieron nuevamente que el encuentro se pueda ver en cada escuela, por televisión.

Es decir, entre las 13 y las 15 -por lo menos- en los establecimientos educativos bahienses que así lo decidan, no se dictarán clases y se destinará ese tiempo a mirar el partido. De cualquier manera, desde la Jefatura de Educación aclararon que cada escuela podrá adoptar la herramienta pedagógica que entienda necesaria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, en varios grupos de padres ya se viene avisando desde los establecimientos que se podrá retirar a los chicos para llevarlos a sus casas.

“Solo podrán irse en caso de que los vayan a buscar sus progenitores”, se aclaró a La Nueva.

Una decisión similar ya se había tomado días atrás, cuando la Selección Nacional había enfrentado a Austria, por la fase de grupos.