“Hermosa mañana, ¿verdad?” El sorprendente video del embajador de Noruega

El embajador de Noruega en la Argentina, Halvor Sætre, se sumó a la euforia por la clasificación de su selección a los cuartos de final del Mundial 2026 con un inesperado guiño bien argentino.

A través de las redes sociales de la embajada, compartió un video de Guillermo Francella diciendo la ya icónica frase "¡Hermosa mañana, verdad!", que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.

La publicación llegó pocas horas después de la histórica victoria de Noruega por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un resultado que dejó afuera a uno de los grandes candidatos al título y confirmó al conjunto nórdico como una de las revelaciones del torneo.

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El diplomático eligió el célebre saludo de Guillermo Francella, convertido desde hace años en un fenómeno viral y en uno de los memes más utilizados por los argentinos para celebrar triunfos deportivos o bromear sobre derrotas de sus rivales.

El gesto generó una catarata de reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron que el embajador conoce a la perfección el humor argentino y aprovechó el momento para celebrar el histórico triunfo noruego con un guiño cultural inesperado.

La victoria tuvo como gran figura a Erling Haaland, autor de los dos goles con los que Noruega eliminó a Brasil y avanzó por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. El descuento brasileño llegó recién en tiempo de descuento mediante un penal convertido por Neymar, cuando la clasificación ya estaba prácticamente sentenciada.

Así, mientras Noruega celebra uno de los mayores hitos de su historia futbolística, el embajador Halvor Sætre encontró una forma muy argentina de festejarlo: con el inolvidable "¡Hermosa mañana, verdad!" de Francella, una frase que volvió a hacerse viral tras otra jornada histórica del Mundial 2026. (NA)