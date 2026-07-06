Trump confirmó que llamó a la FIFA para que le levantaran la sanción a Balogun: “Creo que tomaron una decisión brillante”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que intervino en la polémica por la sanción a Folarin Balogun y reconoció que llamó a la FIFA para pedir una revisión de la tarjeta roja que el delantero recibió ante Bosnia y Herzegovina.

La decisión terminó con una medida inédita y controvertida: el organismo dejó en suspenso la sanción automática al atacante estadounidense, que quedó habilitado para disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica.

“Solo pedí una revisión a FIFA porque no pensé que fuera una falta. Y, ya sabes, de nuevo, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera una falta”, expresó Trump al referirse a la jugada que derivó en la expulsión del delantero.

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El mandatario estadounidense insistió en que la acción fue mal interpretada por el árbitro y defendió a Balogun. “Pensé que eran dos grandes atletas que chocaron entre sí y se enredaron”, agregó.

Trump también celebró la decisión posterior de la FIFA y fue muy duro con el juez del encuentro. “Creo que tomaron una decisión realmente brillante. Creo que la decisión del árbitro fue horrible. Eso no fue una falta”, sostuvo.

Luego, el presidente elevó el tono de sus críticas y apuntó directamente contra el árbitro. “Este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su historial, tomó una decisión que nadie podía creer”, afirmó.

Además, Trump cuestionó el enfoque que tuvo la discusión pública sobre el episodio. “Nadie habla de eso. Hablan de la tarjeta roja como si estuviera bien, nadie habla de la decisión del árbitro de sacar la tarjeta roja”, señaló.

Balogun había sido expulsado en el encuentro ante Bosnia y, en principio, debía cumplir una fecha de suspensión en el siguiente compromiso de Estados Unidos. Sin embargo, FIFA revisó el caso y resolvió habilitarlo para el cruce decisivo ante Bélgica.

La intervención de Trump generó un fuerte impacto político y deportivo, ya que el presidente estadounidense admitió haber contactado al organismo que conduce Gianni Infantino para solicitar que se observara nuevamente la acción.

Desde Estados Unidos celebraron la decisión como una corrección de una sanción considerada injusta, mientras que en Europa la medida fue recibida con fuertes críticas por el antecedente que puede sentar dentro de la competencia.

La Federación Belga de Fútbol ya se había mostrado “atónita” por la resolución de la FIFA y cuestionó que un jugador expulsado pudiera quedar habilitado para el partido siguiente, pese a la regla de suspensión automática.

El entrenador de Bélgica, Rudi García, también había ironizado sobre el caso al afirmar que no sabía que era el “Día de los Inocentes”, en una muestra del malestar del rival de Estados Unidos.

La polémica se instaló como una de las más fuertes del Mundial 2026, ya que combinó una decisión disciplinaria excepcional, la participación directa del presidente del país anfitrión y un partido eliminatorio de alto voltaje.

Con Balogun finalmente disponible, Estados Unidos enfrentará a Bélgica con una de sus principales armas ofensivas, en medio de un clima cargado por los reclamos y las sospechas alrededor de la decisión de la FIFA. (NA)