"El cine y su música": homenaje a Luis Brandoni
Será mañana a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperativa de Zelarrayán 560.
Con entrada libre y gratuita se proyectará el martes 7 de julio un homenaje a Luis Brandoni.
En esta ocasión se exhibirá la filmación del espectáculo "El Cine y su Música" realizado en el Teatro Municipal el 7 de junio de 2016, que contó con la presencia especial del reconocido actor.
Será mañana, martes 7 de julio, a las 18, en el Centro Cultural de La Coope, Zelarrayán 560, Bahía Blanca.