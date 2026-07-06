"El cine y su música": homenaje a Luis Brandoni

Con entrada libre y gratuita se proyectará el martes 7 de julio un homenaje a Luis Brandoni.

En esta ocasión se exhibirá la filmación del espectáculo "El Cine y su Música" realizado en el Teatro Municipal el 7 de junio de 2016, que contó con la presencia especial del reconocido actor.

Será mañana, martes 7 de julio, a las 18, en el Centro Cultural de La Coope, Zelarrayán 560, Bahía Blanca.