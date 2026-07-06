Bélgica terminó con el gran sueño americano: ganó 4 a 1 y será rival de España

Fin del sueño americano. Bélgica le dio un baño de realidad a Estados Unidos, le ganó inobjetablemente 3 a 1 y avanzó a los cuartos de final, donde chocará ante España.

Los belgas jugaron su mejor partido del Mundial y vapulearon al elenco que conduce el argentino Mauricio Pochettino.

Charles de Ketelaere marcó por duplicado, Hans Vanaken y Romelu Lukaku marcaron los goles del ganador, mientras que Malik Tillman estableció la transitoria paridad.

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El cotejo se jugó Lumen Field (Seattle, con arbitraje del jordano Adham Makhadmeh.

Mauricio Pochettino, DT de los anfitriones del torneo, alineó como titular a Folarin Balogun, el delantero expulsado en el triunfo ante Bosnia y que recibió un polémica "indulto" para poder jugar esta noche.

En cuartos de final, Bélgica chocará ante España, que eliminó a Portugal.