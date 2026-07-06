Bélgica terminó con el gran sueño americano: ganó 4 a 1 y será rival de España
El seleccionado europeo despidió a Estados Unidos que conduce el argentino Pochettino.
Fin del sueño americano. Bélgica le dio un baño de realidad a Estados Unidos, le ganó inobjetablemente 3 a 1 y avanzó a los cuartos de final, donde chocará ante España.
Los belgas jugaron su mejor partido del Mundial y vapulearon al elenco que conduce el argentino Mauricio Pochettino.
Charles de Ketelaere marcó por duplicado, Hans Vanaken y Romelu Lukaku marcaron los goles del ganador, mientras que Malik Tillman estableció la transitoria paridad.
El cotejo se jugó Lumen Field (Seattle, con arbitraje del jordano Adham Makhadmeh.
Mauricio Pochettino, DT de los anfitriones del torneo, alineó como titular a Folarin Balogun, el delantero expulsado en el triunfo ante Bosnia y que recibió un polémica "indulto" para poder jugar esta noche.
En cuartos de final, Bélgica chocará ante España, que eliminó a Portugal.