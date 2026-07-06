Scaloni, la idea ante Egipto y la formación de Argentina: "Paredes va a jugar, es fundamental"

Lionel Scaloni tiene definida la formación de la Selección Argentina para enfrentar este martes a Egipto en los octavos de final del Mundial. Como es costumbre, no dio a conocer el once aunque entregó varias pistas, confirmó la titularidad de Leandro Paredes y explicó la idea que intentará plasmar en el campo.

"El equipo gira de otra manera con Leandro, nos da equilibrio. Cuando la pelota pasa por él, se distribuye bien, el equipo se siente cómodo y encontramos jugadores a otra altura, con un pase más vertical. Leandro es fundamental", explicó el entrenador en conferencia de prensa.

En la misma línea, el pujatense marcó las cuestiones a corregir respecto al encuentro con Cabo Verde y para las cuales se presume que el ingreso del volante de Boca será clave.

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"La idea, además de dominar el partido, es que no tengan las transiciones que tuvo Cabo Verde, defendernos con la pelota sin intentar llegar en uno o dos toques al arco. Salah es un gran jugador, será un placer enfrentarlo, pero el recaudo será a nivel colectivo", contó Scaloni.

Más allá de la titularidad de Paredes en lugar de Thiago Almada, el once de la albiceleste tendrá modificaciones en todas las líneas, ya que Nicolás Tagliafico jugará en lugar de Facundo Medina y Julián Álvarez reemplazará a Lautaro Martínez.

Y así lo deslizó el técnico en la conferencia de prensa.

"Intentaremos poner a algunos de los chicos que no jugaron todos los minutos y están más frescos. Egipto es un buen rival. Tiene jugadores de jerarquía y una idea marcada. En cuanto al desgaste, estamos los dos iguales", señaló.

Si bien se anuncia una modificación táctica en el mediocampo ante la falta de funcionamiento que se vio con Cabo Verde, resta saber por quién ingresa Paredes y si Nicolás González también aparece como una alternativa para reforzar esa zona, mientras que Thiago Almada es quien hoy corre con más chances de salir del equipo.