River llegó a un acuerdo con Atlético Madrid para comprar a un titular de la Selección de Scaloni

Con cinco refuerzos ya confirmados, River trabaja para cerrar nuevas incorporaciones para su plantel. Uno de los principales apuntados es Thiago Almada, por quien ha habido gestiones durante las últimas semanas y cuya llegada empieza a tomar forma.

Resulta que el Millonario llegó a un acuerdo con Atlético de Madrid y espera el sí del jugador.

Mientras espera una respuesta final de Tigres UANL por Ángel Correa, River pisó el acelerador por otro de los futbolistas marcados como prioridad.

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Desde las oficinas del Monumental están dispuestos a hacer un esfuerzo económico muy importante por el futbolista de 25 años, y en horas recientes hubo avances significativos.

Según pudo confirmar Bolavip, directivos de River tuvieron una reunión en Madrid con sus pares del Atlético y alcanzaron un acuerdo de palabra para comprar a Thiago Almada. El Millonario acordó pagar 20 millones de euros por el 50% del pase del mediocampista, siempre y cuando este último de el sí para llegar a Núñez.

De esta forma, River dio un importantísimo paso en las negociaciones por Almada, que está en plena disputa de la Copa del Mundo con la Selección Argentina. Antes del Mundial, el CARP ya mantuvo charlas con el propio jugador y con su agente para empezar a darle forma a su eventual llegada a Núñez.

¿Qué falta para que Thiago Almada llegue a River? Ahora, con el acuerdo entre el Millonario y el Atlético de Madrid, solo resta que Thiago Almada de el sí para llegar a River.

El volante esperará a que termine su participación en la Copa del Mundo para definir su futuro, ya que recién allí analizará todas las opciones que tiene sobre la mesa para posteriormente tomar una decisión.

Lo cierto es que River está dispuesto a hacer un importante esfuerzo y no tendrá problemas en igualar, o incluso superar, el contrato que Almada tiene en el Atlético.

Asimismo, en Núñez hay optimismo ya que creen que la propuesta deportiva del Millonario superaría a la de los otros clubes que, a día de hoy, podrían buscarlo.

En resumidas cuentas, el CARP debe esperar a que finalice la Copa del Mundo para que se resuelva la novela Almada.