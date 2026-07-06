Con poco, España le ganó a la Portugal de CR7 por 1 a 0 y está en cuartos de final

Con un gol de Mikel Merino en el primer minuto de descuento, España venció a Portugal por 1 a 0, avanzó a cuartos de final y despidió de la competencia a Cristiano Ronaldo.

El gol de la victoria española llegó en el minuto 91 tras una muy buena maniobra colectiva.

Además, la derrota marcó la despedido de Cristiano Ronaldo, de decepcionante Mundial.

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Además, Unai Gómez consumó el récord de mayor imbatibilidad en Mundiales. La Roja superó los 559 minutos, que eran propiedad de Suiza.

El cotejo se jugó en el AT&T Stadium (Arlington), con arbitraje del inglés Anthony Taylor.

En cuartos de final, España se medirá con el ganador del choque entre Estados Unidos y Bélgica, que se jugará a las 21.