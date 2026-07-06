Huracán ganó y el capitán faltó: “Fue un choque fuerte, el auto no sirve más pero yo estoy bien”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Che, ¿qué pasa que Leo no llega?”, fue la pregunta que generó preocupación en el vestuario de Huracán una hora y media antes de enfrentar a Villa Mitre por la semifinal del torneo Apertura de la A liguista.

La respuesta llegó enseguida por parte de la familia de Leonel Navarro, el capitán del Globito del bulevar que, en cancha de Sansinena, terminó venciendo 1-0 al tricolor para dedicarle la clasificación a uno de los máximos referentes del plantel (como muestra la foto con Brian Scalco y la cinta, gozando junto a Iván Agudiak).

“Salí de mi casa para ir al partido y en la esquina de Espora y Urquiza (de la ciudad de Punta Alta, donde reside el zurdo lateral-volante de 35 años) me chocaron, mi auto se subió a la vereda y se incrustó contra la ventana de una vivienda (ubicada en Espora 312)”, contó “Bombita”, cinco veces campeón con el “Cangrejo” whitense (Clausura 2015, Apertura 2023 y anual 2025 LDS, más Federal C 2017 y Preclasificatorio Federal Amateur 2021).

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“Yo venía por Espora, tenía la derecha para pasar, pero el hombre que manejaba el Fiat Strada (Julio César Blanco) no frenó y me pegó de lleno sobre el lado del conductor, de la mitad del coche para atrás”, detalló Leonel ante de asegurar que su auto (Honda Fit) “no sirve más” (sobre todo por los daños y el alto presupuesto que se necesita para recuperarlo).

“Apenas sentí el impacto cerré los ojos y apreté los dientes. Volví en sí cuando, sentado frente al volante, me toqué la cabeza y tenía sangre”, esgrimió con voz pausada y cumpliendo el segundo día de reposo (el accidente se produjo el sábado) de los 10 que le recetó el médico.

“Salí del auto por mis propios medios, aunque recuerdo que unos vecinos que estaban ahí me ofrecieron hielo y me pidieron que no me mueva. La ambulancia llegó a los 5 minutos y el corte en la cabeza (detrás de la oreja izquierda) necesitó de tres puntos de sutura. Me hicieron una placa, una tomografía, y está todo más que bien”, afirmó.

Huracán volvió a los entrenamientos esta tarde y el DT Mauro Brunelli no sabe hasta cuándo no podrá contar con el capitán.

“El domingo quiero jugar la final (ante Liniers), pero no sé si me sacaran los puntos esta semana; espero que sí. Es una expresión de deseo, sé que va a ser casi imposible poder llegar. Veremos…”, cerró “Leo”.