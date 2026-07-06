Fútbol femenino: Municipales y Villa Mitre definirán el playoff del Torneo Apertura de Primera A

Las semifinales del Torneo Apertura del fútbol femenino de Primera División A dejaron definidos a los dos equipos que irán por el título de los playoffs del torneo Apertura de Primera A.

STMBB ratificó su gran presente con una contundente goleada por 11 a 0 sobre AEC, mientras que Villa Mitre venció 2 a 1 a Tiro Federal y se aseguró un lugar en la definición.

En el triunfo del conjunto sindical se destacó Luana Villanueva, autora de cuatro goles. Marianela Santana convirtió en dos oportunidades, mientras que Victoria Nervi, Stefania Sueyro, Tania Espíndola, Ivana Lindstrom y Agustina Malaspina, en contra de su propia valla, completaron el abultado marcador.

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Por su parte, Villa Mitre se impuso por 2 a 1 frente a Tiro Federal. Morena Juárez abrió el marcador para el aurivioleta, pero Sol Menéndez Perrone y Morena Bouven dieron vuelta el resultado para clasificar al Tricolor.

La final de los playoffs enfrentará a STMBB y Villa Mitre. Si el elenco sindical se queda con la victoria, se consagrará campeón del Torneo Apertura. En cambio, si el Tricolor gana la final, ambos equipos deberán disputar una final extra para definir al campeón de la temporada.

En Tercera División A también quedaron definidos los finalistas.

STMBB igualó sin goles con Villa Mitre y avanzó tras imponerse por 4 a 3 en la definición por penales. Bella Vista, en tanto, derrotó 1 a 0 a Tiro Federal con un gol de Mia González Palomo.

STMBB y Bella Vista disputarán la final de los playoffs, mientras que el vencedor obtendrá el derecho de enfrentar a Tiro Federal en la final extra del Torneo Apertura.