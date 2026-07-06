Tres culpables en el caso del empresario descuartizado en General Rodríguez

Un jurado popular declaró culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, el hombre que fue asesinado y descuartizado el 18 de julio de 2023 en el partido bonaerense de General Rodríguez.

Los 12 miembros fallaron por unanimidad contra los tres implicados en el salvaje crimen perpetrado hace más de tres años y cuyos restos aparecieron esparcidos en valijas arrojadas en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Javier Baños, exfiscal de Morón y abogado de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, consignó que el jurado popular halló responsables a los señalados por el delito de homicidio agravado por homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación, alevosía y codicia.

La sentencia, que únicamente puede ser prisión perpetua, se conocerá en una audiencia de cesura realizada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 de Lomas de Zamora.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante la jornada de alegatos, la fiscal Marcela Diamundo, y la querella, representada por Baños y Sebastián Queijeiro, habían solicitado la máxima pena prevista en el Código Penal.

Las defensas, en tanto, pidieron las absoluciones, y de manera subsidiaria, reclamaron que sus clientes sean juzgados por encubrimiento.

En la causa hay otros imputados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario, el cual se tramitará en el mismo Tribunal, pero aún no tiene fecha establecida. (con información de NA)