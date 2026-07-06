Los analistas que releva el BCRA estiman que la inflación de junio será de 2% y cerrará 2026 en 30%

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró que los analistas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio cerró a 2%. El dato oficial se publicará el próximo 14 de julio.

De acuerdo al informe en el que participan más de 30 consultoras, la inflación acumulará un 30% en 2026.

Por otro lado, los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1.482 este mes y pronostican que el tipo de cambio cerrará 2026 en $1.673.

Hacia agosto, la versión oficial de la moneda norteamericana llegaría a $1.513; es decir, 36,9 pesos más que el cálculo anterior. Mientras que la proyección de los analistas para septiembre es de $1.548.

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Para octubre, estimaron que el dólar podría estar en $1.589 y para noviembre, $1.621.

A cuánto llegará la inflación en 2026

Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses:

Junio 2026: 2%



Julio 2026: 2%



Agosto 2026: 1,8%



Septiembre 2026: 1,8%



Octubre 2026: 1,7%



Noviembre 2026: 1,7%



Diciembre 2026: 1,8%.

Todas las proyecciones del REM para el 2026

