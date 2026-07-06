Los analistas que releva el BCRA estiman que la inflación de junio será de 2% y cerrará 2026 en 30%
La autoridad monetaria difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Los especialistas también estimaron que el IPC de julio rondará el 2%.
El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró que los analistas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio cerró a 2%. El dato oficial se publicará el próximo 14 de julio.
De acuerdo al informe en el que participan más de 30 consultoras, la inflación acumulará un 30% en 2026.
Por otro lado, los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1.482 este mes y pronostican que el tipo de cambio cerrará 2026 en $1.673.
Hacia agosto, la versión oficial de la moneda norteamericana llegaría a $1.513; es decir, 36,9 pesos más que el cálculo anterior. Mientras que la proyección de los analistas para septiembre es de $1.548.
Para octubre, estimaron que el dólar podría estar en $1.589 y para noviembre, $1.621.
A cuánto llegará la inflación en 2026
Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses:
- Junio 2026: 2%
- Julio 2026: 2%
- Agosto 2026: 1,8%
- Septiembre 2026: 1,8%
- Octubre 2026: 1,7%
- Noviembre 2026: 1,7%
- Diciembre 2026: 1,8%.
Todas las proyecciones del REM para el 2026
- Una inflación de 2% en junio; 2% en julio; 1,8% en agosto; de 1,8% en septiembre; de 1,7% en octubre; de 1,7% en noviembre y de 1,8% en diciembre.
- Un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,6% en el segundo trimestre del 2026 y 0,9% para el tercero.
- Un tipo de cambio nominal en $1.482 por dólar para el promedio de julio.
- Un nivel de desempleo de 7,7% de la Población Económicamente Activa para el segundo trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, los analistas repitieron su estimación y proyectaron una tasa de 7,5%.
- Para 2026, estimaron que el valor de las exportaciones (FOB) totalicen por un monto de US$100.000 millones e importaciones (CIF) en US$76.400 millones.
- Superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en $15,7 billones para 2026.
- Una tasa TAMAR -en reemplazo de la Badlar- de bancos privados (promedio del rendimiento de los plazos fijos mayores al millón de pesos) para julio de 22,50% nominal anual. (con información de TN)