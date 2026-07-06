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Detienen a un violador en el centro de Bahía Blanca

El hombre, de 29 años, fue identificado como el autor de un abuso con acceso carnal.

Un hombre fue detenido este lunes, luego de que fuera reconocido como el autor de una violación ocurrida semanas atrás en el centro de Bahía Blanca.

El hecho ocurrió el miércoles 10, entre dos personas que se encuentran en situación de calle. Ese día, el denunciante, de 23 años, señaló haber sido atacado y abusado sexualmente en la vía pública "por un conocido del sector".

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Producto de investigaciones, análisis de cámaras de seguridad y testimonios, personal policial pudo identificar a Maximiliano Ortiz, de 29 años, como el autor de la agresión.

Por ello, luego de la orden del Juzgado de Garantías N° 3, el violador fue detenido en la primera cuadra de avenida Colón y fue trasladado a la sede de la DDI.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4. La carátula es abuso sexual con acceso carnal.

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