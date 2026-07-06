Detuvieron a un hombre acusado de concretar una millonaria estafa bajo la modalidad "cuento del tío"

Un hombre de 44 años fue aprehendido este lunes al mediodía acusado de haber cometido un cuantioso hurto bajo la modalidad conocida como "cuento del tío", en un hecho ocurrido en el barrio Parque Patagonia.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, que detuvo a Luis Guiñez en la intersección de las calles Thompson y Estados Unidos, luego de una investigación iniciada a partir de la denuncia de una mujer de 74 años.

Según informaron fuentes policiales, la víctima recibió un llamado telefónico mediante el cual fue engañada. Poco después, un hombre se presentó en su domicilio y logró apoderarse de una importante suma de dinero en moneda extranjera -dólares y euros-, además de varias joyas, para luego darse a la fuga.

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A partir del análisis de cámaras de seguridad particulares y del trabajo conjunto con el Centro Único de Monitoreo Municipal, los investigadores lograron identificar al presunto autor del hecho y reconstruir la maniobra utilizada para concretar la estafa.

Tras diversas tareas investigativas y de vigilancia, este lunes se concretó la aprehensión de Guiñez, quien quedó a disposición de la Fiscalía Nº 18 del Departamento Judicial Bahía Blanca, especializada en delitos complejos.

Según la información oficial, el detenido registra antecedentes penales por delitos de similares características, además de otros hechos contra la propiedad y robos a mano armada, por los que ya había cumplido una condena.