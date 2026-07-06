Habrá nuevos cortes y restricciones al tránsito este martes en Bahía Blanca

Distintos sectores de Bahìa Blanca se verán afectados este martes debido a obras de infraestructura y trabajos particulares, según dio a conocer el municipio.

Entre las 8 y las 18, permanecerá interrumpida la circulación en Godoy Cruz, entre Humboldt y Bouchard, por una obra de infraestructura.

En tanto, de 8 a 14 habrá un corte en Escalada 65, como consecuencia de una obra particular.

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Por otra parte, desde las 7 y hasta las 19 estará cerrado al tránsito Yrigoyen al 500, también por una obra particular.

Debido a esta última restricción, la línea 520, en sentido Aeropuerto y Cabildo, modificará su recorrido y circulará por Zapiola, Yrigoyen, Alem, Alsina, Corrientes y luego retomará Yrigoyen.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y, de ser posible, optar por vías alternativas para evitar demoras.