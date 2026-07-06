Habrá nuevos cortes y restricciones al tránsito este martes en Bahía Blanca
Además, la línea 520 modificará su recorrido durante gran parte de la jornada por un cierre en Yrigoyen al 500.
Distintos sectores de Bahìa Blanca se verán afectados este martes debido a obras de infraestructura y trabajos particulares, según dio a conocer el municipio.
Entre las 8 y las 18, permanecerá interrumpida la circulación en Godoy Cruz, entre Humboldt y Bouchard, por una obra de infraestructura.
En tanto, de 8 a 14 habrá un corte en Escalada 65, como consecuencia de una obra particular.
Por otra parte, desde las 7 y hasta las 19 estará cerrado al tránsito Yrigoyen al 500, también por una obra particular.
Debido a esta última restricción, la línea 520, en sentido Aeropuerto y Cabildo, modificará su recorrido y circulará por Zapiola, Yrigoyen, Alem, Alsina, Corrientes y luego retomará Yrigoyen.
Se recomienda a los conductores circular con precaución y, de ser posible, optar por vías alternativas para evitar demoras.