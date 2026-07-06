¡Increíble pero real! Bahiense le ganó por 42 puntos a Napostá, 95 a 53, en el inicio de la final de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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En un inicio de serie impensado por la diferencia que -en definitiva- desvirtuó el trámite, Bahiense del Norte sacó de la cancha a Napostá con un aplastante 95 a 53.

Increíble por tratarse de la final de la Liga Bahiense de Básquet Oro, “Rubén Fillottrani”, entre el 2° y 3° de la fase regular, que quedó 1 a 0.

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El jueves tendrán el segundo punto, esperando un mayor marco de público para ver qué sucede luego de este impensado inicio, en un estadio que -como se presumía- por ahora quedó demasiado grande.

El frío en un Casanova cuyo marco nada tenía que ver con las finales de la última temporada, no impidió que Bahiense entrara rápido en calor de la mano -nada menos- que de Guido Muzi, sí, el ex Napostá que rápidamente se tomó revancha del cero punto con el que terminó el juego ante el mismo rival en la fase regular.

El alero anotó cinco de los siete puntos del tricolor que, sumados a otros tantos de Sebastián Luengo dejaron a todos “helados” con el 10-0 en 3 minutos, incluidos 2 de 3 en triples.

La primera conversión de Napostá la concretó Heinrich en 3m05: 10-2.

Fiel al estilo de Alejandro Navallo, el tricolor “mordió” defensivamente, cortó cualquier circuito ofensivo de Napostá y esa desconexión llevó al albiazul a buscar rompimientos a partir del 1x1, no por lo que generara desde el juego.

Carrizo fue de movida con Muzi y no pudo, por eso después lo siguió Alemañy. Claro que Guido se convirtió, en el inicio, en la opción más clara junto con Luengo, pero el mismo juego colectivo involucró el resto y cada uno, desde su función, aportó para el 20-13 del primer cuarto.

En la rotación que poco a poco hizo Navallo encontró respuestas y, lo más importante, el equipo no bajó la intensidad defensiva.

Bonivardo se pegó a Germán Andrés, Zanotto sacó de la cancha a Heinrich y después siguió a Diel, mientras que entre todos generaron una telaraña en la que Napostá quedó atrapado.

Todo esto tuvo mucho valor porque adelante Bahiense intentó jugar, leer la defensa, atacar el canasto con Lamonega, buscar el pase interno cuando Hollender estaba defendido por delante por Heinrich y aprovechando cada ventaja física en el 1x1.

El 32-17 promediando el segundo cuarto mostraba el juego lineal del tricolor, que salvo por un par de segundos tiros de Diel y dos corridas de la mano de Depaoli, nunca se vio superado.

Y así lo reflejó el 44-30 de la primera mitad.

El inicio del complemento aún resultó más sorprendente por la sucesión de errores de Napostá y la respuesta de Bahiense que, definitivamente, se llevó por delante a un rival abatido, sin respuestas, quebrado.

Todo empezó con una pérdida de Napostá por el lateral y posterior rebote “sucio” que terminó en manos de Muzi, quien clavó un triple; enfrente otros dos de Napostá que no tocaron el cesto, los cuales respondieron Luengo con una bomba y Lamonega con un exquisito 1x1.

Napo llevaba 0-6 en t2 y 0-3 en t3. Y Bahiense no tenía piedad: Roberson anotó con comodidad y Hollender repitió, estampando la máxima hasta ahí: 58-30 (¡14-0!).

Inclusive, Napostá recién convirtió cuando iban 5m35: 58-32.

De todos modos, la impotencia llevó a la expulsión de Alemañy en 7m30, en medio de la frustración generalizada, que se vio abajo 70 a 33 y cerró un cuarto increíble: 72-38 (28-8).

A esta altura, la serie estaba tan fría como la noche. En realidad, ya no había partido. ¡Y quedaba un cuarto todavía!

Aunque nada cambió. Al contrario, lo que había pasado se acentuó, por eso Bahiense cerró el partido con todos los pibes en cancha y jugando hasta la última pelota como la primera, para terminar sacando la máxima justamente con el resultado final: ¡42 puntos!

¿Qué pasará de acá en más? ¿Qué tan determinante será esta diferencia para lo que resta de la serie? El jueves se conocerá la respuesta.

La síntesis:

Napostá (53): F. Depaoli (4), V. Carrizo (11), L. Alemañy (3), M. Diel (10), R. Heinrich (5), fi; N. Guerrero, P. Santiago (8), G. Andrés (9), F. Germain, G. D’Annunzio (3), T. Solís y B. Mastandrea. DT. Fabricio Piccinini.

Bahiense del Norte (95): A. Lamonega (10), S. Luengo (13), G. Muzi (18), E. Roberson (2), J.P. Hollender (23), fi; T. Bonivardo (10), B. Lozano (3), M. Zanotto (5), J.C. Hoya (6), L. Ruggiero (2), B. Castañares y T. Amatte (3). DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Napostá, 13-20; 30-44 y 38-72.

Incidencias: fue expulsado Leonel Alemañy.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: Bahiense, 1-0.