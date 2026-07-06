Hito para el atletismo argentino: Micaela Levaggi batió el récord sudamericano de los 1500 metros

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Un notable mojón en su carrera deportiva estableció la atleta Micaela Levaggi este fin de semana, al batir el récord sudamericano de los 1500 metros llanos.

La marplatense llegó segunda en la definición de la prueba durante el 10° meeting internacional José A. Peña, celebrado en Ordizia, España. Allí, frenó los relojes en 4:05.50, apenas por detrás de la turca Silan Ayyildiz (4:05.29).

Levaggi rompió con una marca que tenía 35 años de vigencia ya que pertenecía a la surinamesa Letitia Vriesde, con 4:05.67, desde 1991.

"Cuando vi el tiempo no lo podía creer. El trabajo y el esfuerzo siempre paga", mencionó en sus redes sociales en un video en el que también agradeció a su entrenador, Leonardo Malgor, a su familia, amigos y equipo, y a la gente que colaboró con una rifa que le permitió pagar los pasajes, el hospedaje y la comida de esta nueva experiencia.

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Además de este récord sudamericano, Mica posee desde septiembre del año pasado el récord argentino en 1500 metros (fue 4:09.76, logrado en el Mundial de Tokio). También es titular de los récords nacionales en 1000 metros y de la milla.

La Confederación Argentina de atletismo destaca que con 28 años, la marplatense continúa consolidándose como una figura clave del mediofondo nacional, apuntando más que nunca a la posibilidad de ser parte de la delegación nacional en los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El año pasado, la atleta obtuvo la medalla de oro en los 1500 metros del Sudamericano en Mar del Plata y fue subcampeona en los 3000 metros con obstáculos. Recientemente, se coronó campeona iberoamericana de los 1500 en Lima y consiguió la medalla de oro en los 3000 metros con obstáculos, así como el subcampeonato en 1500 en el primer Panamericano de Mayores realizado en Medellín.