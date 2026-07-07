Mundial de BMX Racing: Cavalli partió hacia Australia y Rojo sufrió una lesión

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Una buena, una mala y otra auspiciosa fueron las novedades que surgieron en las últimas horas en el BMX racing para los bahienses y la Argentina.

El último fin de semana se llevaron a cabo las fechas 6 y 7 del Campeonato Argentino en Santiago del Estero con participación de doce ciclistas locales y la mala fortuna para Bautista Rojo, que sufrió una lesión que lo alejará un tiempo de las pistas.

"Tuve una caída en la final del domingo que derivó en una fractura de cúbito y radio del brazo derecho, esguince de muñeca izquierda y del tobillo izquierdo. Toca descansar y recuperarse", se lamentó Bauti en diálogo con La Nueva., quien estaba citado al Mundial, aunque antes de la lesión ya había decidido no viajar.

La fecha del sábado en Santiago además consagró en las categorías Championship a los Campeones Nacionales 2026: Alma Piñeiro y Lisandro Díaz (Junior), Santiago Cejas (U23), Agostina Ruarte y Exequiel Torres (Élite).

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Pero volviendo al Mundial, quien está rumbo a Brisbane es la bahiense Agustina Cavalli, quien desde el Centro Mundial de Ciclismo de la Unión Ciclista Internacional de Suiza partió ayer hacia Australia para esperar la competencia.

El año pasado acudió al Mundial de Copenhague, Dinamarca: en su tercera participación en Élite (ya había ido a Glasgow en 2023 y a Rock Hill en 2024), Agus llegó hasta los cuartos de final, concluyendo en la 21º posición.

Por primera vez, las carreras de la categoría Championship se celebrarán antes de las competiciones Challenge y Másters. Es decir, los pilotos de élite masculinos y femeninos, sub-23 y junior saldrán a la pista cuatro días (18 y 19 de julio) antes que los aficionados que lucharán por la gloria en sus respectivas categorías por edad (22 al 25 de julio).

A continuación, los siguientes fueron los ciclistas designados por la Selección Argentina para el Mundial:

Élites hombres

Gonzalo Nahuel Molina (San Juan)

Federico Villegas (Mendoza)

Nicolás Exequiel Torres (La Rioja)

Emiliano De la Fuente (La Rioja)

Gianni Daddona (La Rioja)

Élites mujeres

Agustina Cavalli (Bahía Blanca)

Sub 23 hombres

Federico Capello (Córdoba)

Thomas Maturano (La Rioja)

Valentino Vallejo (Córdoba)

Franco Molina (San Juan)

Santiago Cejas (Santiago del Estero)

Sub 23 mujeres

Agostina Ruarte (La Roja)

Junior hombres

Jeremías Villalba (Córdoba)

Jeremías Ortiz (Córdoba)

Lisandro Díaz (Santiago del Estero)

Bautista Rojo (Bahía Blanca)

Junior mujeres

Alma Piñeiro (Lomas de Zamora)

Argentino: todos los representantes bahienses

Fecha 6

Francesca Espinoza (camicletas)

Mauro Espinoza (cruceros 30-39) - 3º

Agustín Martínez Reschini (novicios 11) - 1º

Ciro Espinoza (novicios 14) - 2º

Maite Espinoza (damas 11-12) - 7º

Gael Altamiranda (expertos 8) - 4º

Martino Serafín (expertos 10) - 2º

Genaro Apis (expertos 11) - 8º

Agustín Alaniz (expertos 14) - 2º

Genaro Gentili (expertos 14) - 6º

Bautista Rojo (Junio) - DNF

Fecha 7

Francesca Espinoza (camicletas)

Mauro Espinoza (cruceros 30-39) - 3º

Agustín Martínez Reschini (novicios 11) - 1º

Ciro Espinoza (novicios 14) - 7º

Maite Espinoza (damas 11-12) - 5º

Gael Altamiranda (expertos 8) - 4º

Martino Serafín (expertos 10) - 2º

Genaro Apis (expertos 11) - 5º

Agustín Alaniz (expertos 14) - 2º

Indio Ferreyra (expertos 14) - 6º

Genaro Gentili (expertos 14) - 7º

Bautista Rojo (Junio) - DNF

Calendario Argentino y Open

1 - Buenos Aires (14 y 15 de marzo): doble fecha del Argentino

2 - Bahía Blanca (18 y 19 de abril): Argentino y Open

3 - Río Cuarto (23 y 24 de mayo): doble fecha del Argentino

4 - Santiago del Estero (4 y 5 de julio): CN UCI Junior, U23 y Élite; doble fecha del Argentino

5 - La Rioja (22 y 23 de agosto): Argentino y Open

6 - San Juan (23, 24 y 25 de octubre): Argentino, Iberoamericano y Copa Latina

7 - Mendoza (21 y 22 de noviembre): finales del Argentino y Open

En tanto, en los últimos días se confirmó que Argentina volverá a ser sede del Campeonato Panamericano: la cita será el 20 de marzo de 2027 en Santiago Del Estero.