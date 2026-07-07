Unión de Rugby del Sur confirmó la organización del Select 12 juvenil en Bahía

En 2021 el seleccionado M17 de la URS fue campeón en Villa Carlos Paz. Foto: Archivo La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

La Unión de Rugby del Sur, a través de su presidente Oscar Doria, confirmó en las últimas horas que nuestra ciudad será por primera vez sede del campeonato Argentino juvenil Select 12.

La postulación de la unión bahiense fue aceptada en sus condiciones de oferta por la Unión Argentina de Rugby, con lo cual el grupo Sur de la categoría Ascenso de este certamen para Menores de 17 años se llevará a cabo entre el viernes 23 y domingo 25 de octubre próximo.

"Después de la reunión que tuvimos los presidentes en Córdoba, nos confirmó la UAR que seremos sede del Select 12 2026. Serán cinco uniones las que van a competir, Sur, Tierra del Fuego, Valle del Chubut, Lagos del Sur y San Luis. Hicimos una presentación, porque todo se mueve por licitación, y la nos eligieron. También presentó interés y oferta Chubut. Es una muy buena noticia", dijo Oscar Doria, titular de la URS desde fines de marzo pasado.

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A partir de la temporada 2023, la Unión Argentina de Rugby decidió que el Select 12 se disputase en dos zonas de seis equipos cada una: Select 12 Norte y Select 12 Sur. Los doce equipos fueron distribuidos de acuerdo a su proximidad geográfica y cada zona se disputó en una sede única en su respectiva región. Después los ganadores de cada región se enfrentan en una final para dirimir el ascenso a Campeonato. En el caso de la competencia 2026 esa final se disputará en Tucumán en noviembre.

Oscar Doria, presidente de la Unión de Rugby del Sur.

"La sede y canchas que utilizaremos serán las de Sociedad Sportiva. Para organizar esto que será una movida grande, muy importante para nuestra ciudad y para la Unión, necesitamos brazos ejecutores y en este caso contaremos con el valioso aporte del club (Sociedad Sportiva), algo que quiero destacar", agregó Doria.

La URS ya fue organizadora del Select 12 que se organizó en las instalaciones del club Santa Rosa RC, en 2024. En octubre será la primera vez que se juegue este campeonato en nuestra ciudad, donde la unión bahiense ya contuvo subsedes y definiciones de campeonato Argentino mayor/juvenil bastante seguido en la década del '70.

Por ejemplo, en 1970 se realizó el Interzonal de mayores con Sur, Mar del Plata y Alto Valle en las instalaciones del club Puerto Belgrano RHC; fue subsede del Argentino de mayores en 1974 con Sur, Los Pumas y Austral en la cancha de Alem y Florida; organizó las finales del Argentino juvenil en nuestra ciudad -por primera vez- en 1975, cuando compitieron en la ex cancha del Parque los combinados de Buenos Aires ("Los Pumitas"), Rosario, Mar del Plata y Sur en calidad de unión organizadora.

La IA hizo su trabajo al mejorar la calidad de una foto publicada por este diario, que muestra a Daniel Annibali (Sur) y el intento de tackle de Luis Pérez (Rosario), en un partido en La Coqueta del primer Argentino juvenil (1972).

También en 1979 la URS organizó, nuevamente en Campo Sarmiento (Puerto Belgrano RHC), las semifinales del Argentino de mayores a las que la unión local accedió en condición de organizadora. Participaron también Buenos Aires (campeón), Rosario y Cuyo.

En 1983 volvieron Los Pumas (en la piel del seleccionado de Buenos Aires) para disputar las semifinales en Alem y Florida contra Sur y Alto Valle (Chubut no se presentó). Temporadas luego llegaron los Los Pumas propiamente dichos ya que en 1987 el seleccionado argentino disputó sus últimos amistosos en nuestra ciudad -en cancha de Liniers- de cara a la primera Copa del Mundo (en Australia y Nueva Zelanda).

Finalmente en 1988 y por la inauguración de la sede propia en Blandengues 85 el 1 de agosto de ese año, la URS organizó una de las zonas del Argentino de mayores, que contó con la participación de las uniones Alto Valle, San Juan, Austral, Chubut y la organizadora.

La historia del rugby en nuestra ciudad cuenta con un historial cargado de otros capítulos importantes en materia organizativa a nivel de unión y clubes, aunque ya exceden el tema central de esta nota relacionado con seleccionados juveniles.