Heinrich: "No creo que Bahiense esté 40 puntos arriba nuestro, pero hay que demostrarlo en la cancha"

Sin vueltas: "No estuvimos a la altura de la final", admitió rápidamente Ramiro Heinrich, segundos después de que su equipo, Napostá, perdiera ante Bahiense del Norte por 42 puntos: 95 a 53.

Siendo mesurado y autocrítico, el tornquistense analizó la amplia derrota en el primer punto de la final del primer tramo de la LBB Oro, disputado en el Osvaldo Casanova.

-¿Rama, qué sensaciones? Es un resultado extraño para una final...

-Sí, extraño pero a ver... no es la primera vez que pasa. Es muy abultada la diferencia, pero... la verdad que hoy (por anoche) no estuvimos a la altura de lo que es una final. Pero bueno, el partido este vale lo mismo que el del jueves, hacer un mea culpa, que nos toque un poco el orgullo esto y usarlo para ganar el próximo partido.

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-¿Qué explicación podés encontrarle ahora en caliente?

-Cero que Bahiense planteó un buen partido, a lo que Bahiense juega: te da opciones de tiro que, por ahí, no querés tomar y defiende los que uno quiere tomar. Cuando no entran esos tiros, vas perdiendo la confianza, estuvimos muy trabados adelante y nosotros necesitamos jugar bien adelante para agarrar confianza atrás. No tuvimos eso y pasó lo que pasó, que sobraron casi dos cuartos.

-Nunca pudieron volver al juego...

-No, no, es la verdad. Bueno, nada. Sabemos que esto no es la realidad, porque por algo los dos equipos estamos en una final. No creo que Bahiense esté 40 puntos arriba nuestro, pero hay que demostrarlo en la cancha. A cambiar lo que haya que cambiar para el jueves, que nos toque el orgullo y venir de otra manera.

Ese día se jugará el segundo punto de la final, otra vez en el Osvaldo Casanova, donde se escribirá otra historia.