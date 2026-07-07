Agenda, día 26: ¡Juegan los campeones del Mundo! Argentina abre la jornada ante Egipto

La presentación de la Selección Argentina sobresale de la jornada de hoy del Mundial 2026, que finalizará los octavos de final y mañana tendrá el primer día sin competencia desde que arrancó.

El combinado nacional se medirá ante Egipto, desde las 13, y Colombia y Suiza, desde las 17, cerrarán los octavos de final.

Así será la agenda del día:

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-Octavos de final

*Argentina vs Egipto

-Hora: 16

-Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

-Árbitro: Francois Letexier (Francia)

-Televisión: TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Suiza vs Colombia

-Hora: 17

-Estadio: BC Place (Vancouver)

-Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

-Televisión: Paramount+ y DSports