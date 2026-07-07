La OMIC recuperó más de $316 millones para consumidores en el primer semestre

Se evidenció un fuerte aumento en las consultas relacionadas con el sistema financiero

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) presentó este su Informe de Gestión correspondiente al primer semestre de 2026, en el que se destacan importantes avances en la protección de los derechos de consumidores y usuarios, un crecimiento sostenido en la demanda de atención y un récord en el recupero económico obtenido a favor de los vecinos.

Entre enero y junio de este año, la OMIC logró recuperar $316.359.707,10 para consumidores de Bahía Blanca, lo que representa un 94,62 % más que en el mismo período de 2025. Asimismo, se aplicaron más de $11 millones en multas a empresas por infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

Durante el semestre, la oficina atendió 2936 consultas, inició 897 expedientes, concretó 1505 audiencias de conciliación, realizó 105 resoluciones mediante gestión directa, efectuó 1475 notificaciones y llevó adelante 104 inspecciones comerciales.

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El informe también revela cuáles fueron las principales problemáticas que motivaron los reclamos de los consumidores. Los servicios financieros encabezaron el ranking, con 436 reclamos vinculados a bancos, seguidos por 259 casos de estafas y 179 reclamos por garantías.

En comparación con el primer semestre de 2025, la actividad de la OMIC registró un importante crecimiento: las actuaciones en servicios públicos aumentaron un 55,98 %, las audiencias de conciliación crecieron un 25,10 %, las mediaciones comunitarias un 80,65 % y el recupero económico alcanzó un incremento del 94,62 %.

También se evidenció un fuerte aumento en las consultas relacionadas con el sistema financiero. Las consultas sobre billeteras virtuales crecieron un 215,38 %, las referidas a bancos un 35,83 % y las vinculadas a financieras un 30,26 %, mientras que las consultas sobre tarjetas de crédito descendieron un 2,9 %.

Los resultados reflejan una mayor utilización de la OMIC por parte de los vecinos y consolidan el trabajo de la oficina como herramienta de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, promoviendo soluciones concretas, conciliaciones exitosas y un acceso más efectivo a la información y la protección prevista por la legislación vigente.

"Un organismo público que mide, registra y analiza sus datos es un organismo que puede rendir cuentas, transparentar su gestión y tomar mejores decisiones. Cada consulta, cada reclamo y cada audiencia nos permite conocer qué les preocupa a los vecinos y orientar nuestras acciones hacia donde más se necesitan. En un organismo público constituyen una herramienta de gestión, porque permiten identificar problemas, medir resultados, asignar recursos de manera eficiente y diseñar políticas públicas basadas en evidencia y no en percepciones", señaló Pablo Daguerre, director de la OMIC.