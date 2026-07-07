Le dieron de alta a un taxista herido, a más de un mes de la explosión

Después de estar más de un mes internado, recibió el alta médica en las últimas horas el taxista que sufrió heridas de consideración al explotar su auto mientras iba circulando por la zona de Bella Vista.

Se trata de Oscar Elvio Peralta, de 47 años, quien se retiró ayer del Hospital Interzonal Doctor José Penna, según confirmaron compañeros del chofer.

Si bien en un primer momento se pensó que el trabajador no había sufrido lesiones graves, el cuadro se complicó por las quemaduras que presentaba, entre otras partes, en el rostro.

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Debió ser sometido a cirugías y estuvo internado tanto en la terapia intensiva como en la terapia intermedia.

En lo sucesivo continuará con curaciones en su domicilio particular, en particular para el cierre de la traqueomotía.

El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad públicas, se produjo el 3 de junio, en horas de la madrugada, en el sector de la avenida Napostá y Brandsen.

Peralta conducía un taxi Fiat Cronos, de madrugada, cuando el vehículo sufrió una explosión mientras circulaba, presuntamente a causa de un desperfecto mecánico.