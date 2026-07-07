Coronel Pringles se unió a la movida de Regionalización impulsada por la UIBB

Un nuevo convenio para la puesta en marcha de programas estratégicos de desarrollo productivo en la Región firmó ayer la Unión Industrial de Bahía Blanca, en este caso con el municipio de Coronel Pringles. Se suma a los ya concretados con las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos y Guaminí.

La entidad gremial empresaria puso a disposición del distrito pringlense toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

Dicha propuesta se centra en la ejecución de programas concretos, dando un paso más desde la etapa de diagnóstico, con foco en la acción, el fortalecimiento de capacidades locales y la articulación público-privada.

Rubricaron el convenio el Director Ejecutivo de la entidad, Ricardo Rabbione, y el intendente de la comuna de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin.

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Presentes en la ocasión estuvieron Oscar Rossi, secretario municipal de Desarrollo de ese distrito; y Bernardo De Uriarte, subsecretario de Desarrollo Productivo.

También, y por la UIBB, Martín Goslino, economista jefe del Centro de Estudios Económicos de la entidad; Ximena Funes, del Espacio Pymes; y Luis Contreras, integrante del directorio de la institución.

Bahía frente a una toma de conciencia

El intendente Lisandro Matzkin señaló en la reunión que Bahía Blanca es claramente la locomotora de la Región. Pero dejó una profunda visión de la relación con su zona de influencia que empieza a modificarse con acciones como la que lleva a cabo la UIBB.

“Sucede que Bahía no ha necesitado o tomado debida nota de lo que significa para la economía regional, siendo que nosotros como los distritos vecinos la proveemos de jóvenes recursos humanos formados en sus universidades, además de abastecerla de materias primas para el Polo Petroquímico e Industrial y para el Puerto. Paradójicamente, hasta ahora no tenía esa conciencia, ni tampoco la de su liderazgo regional. Quizás porque no nos necesitaba o no se daba cuenta de la importancia de generar esa sinergia que nos ofrezca un empuje mucho mayor. Nosotros somos los vagones y no podemos empujar, pero sí acompañar fuertemente esta idea que surge de la Unión Industrial. La estábamos esperando desde hace mucho tiempo”.

Señaló que la visión del bahiense empieza a ampliarse a partir de los muchos ciudadanos oriundos de la Región que hoy ya son parte de su comunidad.

“Y eso nos hace aún más parte de este vínculo que se empieza a generar. Bahía Blanca está frente a una oportunidad extraordinaria para su desarrollo a nivel de inversiones y de crecimiento. Pero con lo que tiene por sí sola no le va a alcanzar, De allí que la integración con la Región es inevitable”, manifestó.

“Vengo del sector privado y sé que para poder crecer hay que articular acciones de este tipo. Pongo el ejemplo de una empresa de reciclado de cubiertas radiales. Es la tercera del país que lleva a cabo esa labor. Pero la materia prima, el abastecimiento local, obviamente no le alcanza para la escala que está proyectando. Necesita articular convenios con la Región. Y por supuesto con Bahía, que por otra parte solucionaría un problema ambiental”.

Matzkin subrayó la importancia de modificar la relación municipios-Provincia.

“No podemos depender de decisiones que se adoptan a 600-700 kilómetros. Nosotros no vamos a gestionar, vamos a peregrinar a La Plata. No tengo chofer, es usual que viaje con otro funcionario y que nos turnemos para manejar. Algo estresante con las rutas que tenemos. Una locura”.

Una visión geopolítica de la Región

Según Ricardo Rabbione, el programa de la UIBB se inserta en una visión geopolítica de la Región.

“No es casual que la Unión Industrial haya encarado este trabajo de integración regional en este tiempo. Hoy sentimos que tenemos el músculo necesario para hacerlo, además de la voluntad política gremial-empresaria de llevar a cabo estas acciones ya formales y no sólo declamativas. Ninguna de las personas que estamos dirigiendo los destinos de la entidad tenemos apetencias políticas partidarias. Y ese es un valor que también nos representa”, manifestó.

El dirigente se mostró optimista de que los resultados del programa se aprecien en los hechos en menos tiempo de lo pensado.

“Arrancamos con muchísima energía. De hecho, en breve firmaremos acuerdos del mismo tenor que el rubricado hoy con Pringles con otros cuatro municipios”, dijo.

Y acotó: “En poco tiempo debemos ser 830.000 y no 330.000 las personas que englobe esta idea y que sean parte del empuje por los intereses de la Región y de los resultados que se obtengan. Y acá incluyo a todo lo que se traccione a nivel político”, aclaró.

En tal sentido tomó la palabra Matzkin, quien se refirió a una realidad que se ha naturalizado y que va en desmedro de la Región.

“Muchos legisladores de la Sexta Sección no son de la Región, no viven en la Región y ni siquiera conocen ni se dan una vueltita por la Región. ¡Ni un mensaje te mandan! Sólo vienen a Pringles y a otros distritos en campaña electoral. Una especie de moneda de pago de los cierres de lista. Hay que romper con esa inercia”.

Martín Goslino, en tanto, rescató la articulación del sector público con lo privado como esencial dentro del programa elaborado por la UIBB.

“Vemos que existen problemas comunes en los municipios, como por ejemplo la falta de logística e infraestructura en sus sectores industriales planificados. Para todos ellos la UIBB pone a disposición su expertise, su Centro de Estudios Económicos y las diferentes áreas para ofrecer ayuda en comercio exterior, en capacitaciones y en todo lo que se pueda colaborar para que la Región sea parte de un nuevo tiempo”, manifestó el economista de la entidad.

Ximena Funes, por su parte, sostuvo que desde la Unión Industrial se plantea un modelo que pueda adaptarse a cualquier administración municipal, del color político que sea.

“Lo propio con los sectores industriales de cada distrito. Nosotros apuntamos mucho a la formación y capacitación laboral. Quizás puede parecer un pensamiento romántico, pero por qué no ayudar a las localidades de la Región a repatriar a hijos que se han formado afuera y puedan volver con sus capacidades a desarrollarse en sus lugares de origen. Una gran utopía, pero que se puede convertir en realidad”.

Previo al encuentro con el intendente Matzkin, hubo una reunión de los dirigentes de la UIBB con funcionarios del municipio local y referentes de las empresas instaladas en el Sector Industrial Planificado Número 1 en la ciudad cabecera del distrito.

Allí se vincularon temas inherentes a la necesidad del crecimiento de dicho área y a una mejor operatividad de las empresas instaladas en el sector industrial planificado.

“Estamos iniciando el desarrollo de un segundo Parque al que disponemos hoy y cuyos lotes están prácticamente ocupados en su totalidad. Por otra parte, tenemos la necesidad de que el Número 1 cuente en su totalidad con gas natural, con un mayor caudal de energía eléctrica y con la posibilidad de la creación de un Consorcio para un mayor orden a la estructura y a su funcionamiento”, sostuvo el secretario municipal de Desarrollo, Oscar Rossi.