Patagones: arrestaron a un hombre por amenazar a su pareja

Un hombre que poco antes habría amenzado de muerte a su pareja, intimidándola con una carabina, fue aprehendido por personal de la Estación Comunal de Carmen de Patagones.

El procedimiento se dio sobre las 2 de hoy, cuando se tomó conocimiento sobre un hecho que aparentaba ser un conflicto de índole familiar en una vivienda del barrio Loteo Aire Puro, ubicado en el camino a Villa 7 de Marzo, a unos 5 kilómetros de la ciudad cabecera.

“Ya en el lugar se procedió a la detención de un hombre de 42 años, quien momentos antes habría amenazado de muerte a su concubina, intimidándola con un arma de fuego, tipo carabina calibre 22. Además se estableció que no poseía documentación del arma que acreditara propiedad, ni autorizara a su tenencia”, se informó.

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En consecuencia se iniciaron actuaciones sumariales por amenazas agravadas e infracción al artículo 189 bis del Código penal.

Con droga

Por otra parte, alrededor de las 4, en medio de recorridas de prevención, la Policía identificó un sujeto de 26 años que, entre sus prendas, guardaba un envoltorio con cocaína.

De esa manera se iniciaron actuaciones por infracción a la ley 23.737.

Ambos detenidos fueron trasladados a la sede policial, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19, ambas del Departamento Judicial de Bahía Blanca (agencia Carmen de Patagones).