Marino reiteró ante la Provincia una agenda de obras y proyectos estratégicos para Patagones

Por Agencia Patagones

El intendente de Patagones, Ricardo Marino, reiteró ante el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, una agenda de pedidos considerados prioritarios para el desarrollo del distrito, tras una reunión mantenida en la ciudad de La Plata.

Durante el encuentro, el jefe comunal planteó la necesidad de avanzar con obras de infraestructura, mejorar los servicios públicos, fortalecer el sistema de salud, impulsar el desarrollo productivo, reactivar proyectos habitacionales y gestionar recursos para distintas iniciativas del partido de Patagones.

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Asimismo, solicitó el acompañamiento de la provincia para concretar proyectos estratégicos vinculados al abastecimiento de agua potable para la cabecera y el interior del partido, la infraestructura vial y urbana, el crecimiento del sector productivo y turístico, el fortalecimiento del sistema energético y sanitario, y el apoyo a eventos de relevancia para la comunidad.

Finalmente, Marino agradeció el acompañamiento del gobierno bonaerense y destacó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para dar respuesta a las principales necesidades del distrito.

Reunión de trabajo por el saneamiento dominial

Por otra parte, el jefe comunal maragato mantuvo una reunión de trabajo en la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en el saneamiento dominial de los distintos programas habitacionales ejecutados en el partido de Patagones.

Durante el encuentro se analizaron acciones para la regularización de la situación dominial y el avance de los procesos de escrituración, con el fin de brindar mayor seguridad jurídica a las familias beneficiarias.

De esta manera, se acordó continuar el trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia para dar respuesta a una demanda histórica en el distrito.

Participaron de la reunión el director provincial de Producción de Hábitat, Andrés Quintana; la directora de Proyecto, Valeria Ilarraz; su par de Seguimiento, Agustina Mariano y equipos técnicos de la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y del municipio de Patagones.