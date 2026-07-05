Monte Hermoso duplicará la capacidad del Hogar de Abuelos

Con una inversión estimada del orden de los 255 millones de pesos, el municipio de Monte Hermoso dio inicio a la obra de ampliación del Hogar de Abuelos Municipal. Los trabajos permitirán duplicar la cantidad de camas disponibles hoy, llevándolas a 32.

“Duplicar su capacidad significa que más de nuestros mayores tendrán un espacio digno, cómodo y lleno de cuidado. Invertir en salud y en la calidad de vida de quienes nos cuidaron es una prioridad”, enfatizó el intendente Hernán Arranz al presentar la obra que no solo sumará 16 nuevas plazas, sino que además mejorará la infraestructura edilicia con criterios de accesibilidad universal.

Desde la secretaría de Obras Públicas se indicó que se trata de “una de las obras de infraestructura social más importantes del año”, con el objetivo de “brindar una respuesta concreta y de calidad a la demanda de cuidado de nuestros adultos mayores”.

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La nueva construcción tendrá 212 metros cuadrados de superficie cubierta, sobre un terreno de 114 m2.

“Ambas plantas contarán con dos habitaciones con capacidad para cuatro personas cada una, equipadas con sus respectivos servicios de baños, completando así las 16 nuevas plazas de ampliación”, se reseñó.

“Toda la estructura estará vinculada mediante una circulación central a las áreas ya existentes del hogar, como la sala de recepción, estar, comedor, office y baño general, con un núcleo vertical que incluirá escaleras y un elevador mecánico (montacargas) con dimensiones aptas para camillas y personas con discapacidades motrices, garantizando la accesibilidad universal en el edificio”, se añadió.

La obra se ejecutará en etapas. La primera de ellas contempla los cimientos y la ejecución de la mampostería portante con columnas y vigas incorporadas en ambos pisos, losas de entrepiso y una cubierta final superior de estructura de madera y chapa ondulada color.

Posteriormente, se avanzará con las instalaciones sanitarias, eléctricas, de calefacción, revoques y terminaciones.

Para la etapa de fundaciones se dispuso un presupuesto de 18 millones de pesos. Estos trabajos iniciales comprenden las tareas de replanteo, excavación de zanjas, armado de hierros con previsión de empalmes para las columnas estructurales, y el encofrado y colado de hormigón elaborado H21 para la zapata corrida.

En forma paralela, avanza la ampliación del área de internación del Hospital Dr. Ramón Carrillo

Este proyecto contempla la reconversión y optimización de la antigua capilla en un sector de casi 82 metros cuadrados donde se ubicarán tres nuevas habitaciones.

En este caso, se dispuso ejecutar las tareas con el sistema de construcción en seco.

En las tres nuevas habitaciones de internación se colocarán ocho camas. Contarán con servicio de baño completo, calefacción por radiadores y red de oxígeno medicinal.