Tornquist: una columna de alumbrado cayó sobre un auto

No provocó lesionados un incidente ocurrido ayer en Tornquist, cuando un camión provocó accidentalmente la caída de una columna de alumbrado sobre un automóvil estacionado.

El hecho se desencadenó cuando el transporte de carga trasladaba el módulo de la planta verificadora técnica vehicular y enganchó un cable de una empresa de Internet que estaba sujeto a la luminaria.

Al continuar su marcha, la tensión ejercida sobre el cable provocó que la estructura cediera, se quebrara y cayera sobre un vehículo propiedad de Gustavo Buckle.

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El impacto provocó fundamentalmente daños en el parabrisas de la unidad.

En el interior del rodado se encontraba la hija del propietario, quien resultó ilesa.

El hombre describió que le hizo señas al conductor del camión, pero cuando logró detenerse la estructura ya había cedido y terminó desplomándose sobre su auto. (Noticias Tornquist)