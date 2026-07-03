Stroeder: hurtaron un dispositivo esencial para el funcionamiento del servicio de rayos X en el hospital local

La dirección del hospital de Stroeder, “Doctor Luis Urizar”, confirmó que ayer jueves, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, fue sustraído un pendrive específico perteneciente al sistema digitalizador del equipo de Rayos X.

Según se indicó, el dispositivo cumple una función esencial, ya que actúa como una llave maestra que permite el acceso a los programas necesarios para el funcionamiento del digitalizador.

Su sustracción imposibilita la realización de estudios radiológicos mediante este sistema, afectando de manera directa la prestación de un servicio fundamental para la atención de la salud.

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Desde la institución señalaron que se trata de una pérdida de alto valor, no solo por su costo económico, sino también por el grave perjuicio ocasionado al hospital y, especialmente, a toda la comunidad de Stroeder, que se ve privada de un servicio indispensable.

En ese marco, la directora, doctora Adriana Paredes, radicó la correspondiente denuncia por hurto ante las autoridades competentes.

Asimismo, se informó que la institución se encuentra llevando adelante todas las medidas administrativas y legales necesarias para esclarecer lo sucedido, determinar las responsabilidades correspondientes y avanzar con la investigación hasta las últimas consecuencias.

Por otra parte, la dirección del hospital solicitó a toda persona que pueda aportar información sobre el hecho o sobre el paradero del dispositivo que la comunique a las autoridades competentes o a la propia Dirección, destacando que toda información será de utilidad para contribuir al esclarecimiento del caso. (Agencia Patagones)