​​​​​Sobreseen a Luciano Peretto, abogado de la familia Astudillo Castro

Luciano Raúl Peretto, el abogado de Pedro Luro que representó a la familia de Facundo Astudillo Castro en el caso por la desaparición seguida de muerte del joven de Villarino, fue sobreseído en una causa conexa, por su presunta colaboración con el falso perito Marcos Herrero para desviar la investigación.

El fallo fue dictado por el juez federal N° 1 de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, a partir del pedido de la defensa de Peretto, encabezada por su par Valentín Fernández, y la aceptación de la acusación.

Herrero, perito presentado por la querella, fue condenado por falso testimonio reiterado (7 hechos), tras ser acusado de adulterar pruebas en la búsqueda de Astudillo Castro.

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El hombre buscó vincular a 4 policías con la desaparición de Facundo, registrada a mediados de 2020, pese a que forenses y peritos de distintos organismos y fuerzas de seguridad consideraron disparatadas sus conclusiones.

Y los estudios posteriores a los restos del joven -hallados meses después en la costa de Villarino Viejo- determinaron que no había elementos para sospechar de un crimen sino que se habría tratado de una muerte accidental.

A Peretto se le imputaba haber colaborado con Herrero en 2 de esos 7 hechos de falso testimonio.

Uno, sucedido el 18 de septiembre de 2020, cuando en la sede local de la Gendarmería habría reconocido ante la madre del fallecido los objetos supuestamente hallados por Herrero dentro de un patrullero inspeccionado.

El otro, del 18 de febrero de 2021, en el tercer allanamiento al puesto de vigilancia policial de Teniente Origone, al interrumpir la lectura del acta para asegurar que no era cierto que el resultado del operativo había sido negativo, porque el perro de Herrero había encontrado una piedra turmalina que sería de Facundo.

Ambas situaciones, según quedó demostrado, eran falsas.

Peretto fue indagado y dio su versión de los hechos y una pericia de la Prefectura sobre su teléfono concluyó que su descargo era "real y auténtico" en cuanto a las afirmaciones.

En septiembre pasado el juez López Da Silva dispuso la falta de mérito (punto intermedio entre el sobreseimiento y el procesamiento) y, al no surgir nueva prueba desde esa fecha en su contra, finalmente, esta semana decidió desvincularlo definitivamente de la acusación penal.

