Condenaron a un sujeto por vender drogas en Patagones

La justicia bahiense condenó a cuatro años y dos meses de cárcel a un hombre hallado culpable de tener en su poder estupefacientes con fines de comercialización.

El fallo de la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabián Castaño, fue resuelto en un debate abreviado y recayó en Luis Edgardo Oyón Bouchet.

Para la magistrada quedó probado que el 6 de noviembre del año pasado, poco antes de la 1, efectivos de la delegación Viedma de la Policía Federal Argentina allanaron una vivienda ubicada en Lavalle al 300, de la localidad maragata.

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Durante el procedimiento los uniformados incautaron 28,14 gramos de cocaína, una balanza de precisión, pastillas y teléfonos celulares.

La causa se puso en marcha cuando la policía tomó conocimiento de la supuesta venta de drogas en el sitio, por lo que se implementaron tareas de vigilancia.

Los investigadores destacaron que durante el mes de octubre de 2025 pudieron documentar varias ocasiones en las que el imputado fue observado realizando “pasamanos”.

En tanto, el análisis de los celulares determinaron el hallazgo de llamadas y mensajes relacionados con el delito investigado.

“Hay otras comunicaciones con distintos contactos, donde le solicitan estupefacientes y luego le envían comprobante de transferencia”, indicó la jueza en el fallo.

También sostuvo que “no tengo duda alguna de que la sustancia cocaína fraccionada en distintos envoltorios, hallada en poder del imputado en su domicilio particular, sumado a las comunicaciones con distintos contactos extraídas del celular secuestrado, acreditan la materialidad ilícita de los hechos imputados”.

Finalmente, al momento de establecer la pena valoró como atenuante la ausencia de antecedentes y como agravante el múltiple fraccionamiento de la sustancia, que se encontraba acondicionada para su comercialización inmediata.