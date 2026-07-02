Arrestaron a dos hermanos acusados de vender drogas

Dos hermanos fueron aprehendidos esta mañana durante un allanamiento en la zona denominada Más Barrios vinculado a una investigación por la presunta venta de drogas.

Fuentes judiciales señalaron que el procedimiento, solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se desarrolló en Federico Leloir al 1.100.

Los policías que tomaron parte del operativo incautaron unos 30 envoltorios con cocaína, marihuana, recortes de nylon, dinero, una balanza de precisión y teléfonos celulares.

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En el sitio arrestaron a Juan David y Luis Ezequiel Morales, quienes fueron puestos a disposición de la UFIJ Nº 19 y serán indagados en las próximas horas.

Voceros oficiales indicaron que efectivos de la seccional Cuarta comenzaron a investigar el caso en el mes de abril y que a partir de tareas de vigilancia encubierta se observaron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes al menudeo.