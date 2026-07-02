Una rotura en una cañería afecta el suministro de agua en el barrio Maldonado

ABSA informó que, como consecuencia de un incidente ocasionado por terceros, se produjo la rotura de una cañería ubicada en Fortín Vanguardia al 2800, lo que afecta el suministro de agua en el barrio Maldonado.

Mientras se desarrollan las tareas de reparación, la empresa solicitó a los vecinos cuidar las reservas domiciliarias y destinarlas únicamente al consumo e higiene personal, evitando usos no esenciales.

Además, recordó que quienes registren inconvenientes con el servicio pueden comunicarse a través de la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o por sus canales oficiales en Facebook y Telegram.