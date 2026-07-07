Piden ayuda para una familia que perdió todo en un incendio

Una familia perdió todo como consecuencia de un incendio que en las últimas horas se produjo en una vivienda ubicada en la zona del barrio Pampa Central.

El siniestro se produjo en un inmueble situado en Chaco 851 y comenzó accidentalmente cuando una de las personas que reside en el sitio intentó prender una salamandra.

"Mi suegro, que es no vidente, fue a prenderla y tomó fuego un sillón. Rápidamente se extendió y hasta los vidrios de las ventanas estallaron. Nos decían que el motor de la heladera también habría realizado una explosión como consecuencia de lo que pasó", describió Silvia Polis en declaraciones al programa Panorama de LU2.

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Además del hombre, de 82 años de edad, en el sitio se encontraba "Jonathan, de 36, que padece cuadriplejia, e Irma, de 78, que aún está internada porque la inhalación de humo le afectó un pulmón".

La mujer describió que la intervención de los vecinos permitió que pudieran salir del sitio.

"Después también llegaron los bomberos y Defensa Civil. Más allá de que perdieron todo, afortunadamente no sufrieron consecuencias físicas de gravedad".

"Los traje a mi casa, porque quedaron en la calle. La casa no se puede habitar. Económicamente la situación no está fácil para volver a levantar una vivienda", siguió diciendo.

Mencionó además que están solicitando colaboración de distintos elementos para los damnificados.

"Ayer nos trajeron colchones y vamos reuniendo algunas cosas, pero literalmente quedaron con lo puesto".

Quienes puedan ayudar se deben comunicar al teléfono (291) 4628188 o dirigirse a Jujuy 776.