Milei celebró el triunfo de Argentina contra Egipto: “No nos pueden dar por muertos”
“Es una remontada histórica”, agregó el Presidente en sus redes sociales.
El presidente Javier Milei celebró el triunfo de la Selección argentina contra su similar de Egipto por los octavos de final del Mundial: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP", escribió en sus redes.
Luego en declaraciones radiales, casi afónico, el mandatario sumó: "Pudimos remontarlo y ganar. Argentina había jugado bien, pero nos encontramos con dos contras con las que nos vacunaron. No nos pueden dar por muertos nunca, es una remontada histórica". (NA)