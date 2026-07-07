Milei celebró el triunfo de Argentina contra Egipto: “No nos pueden dar por muertos”

El presidente Javier Milei celebró el triunfo de la Selección argentina contra su similar de Egipto por los octavos de final del Mundial: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP", escribió en sus redes.

Luego en declaraciones radiales, casi afónico, el mandatario sumó: "Pudimos remontarlo y ganar. Argentina había jugado bien, pero nos encontramos con dos contras con las que nos vacunaron. No nos pueden dar por muertos nunca, es una remontada histórica". (NA)