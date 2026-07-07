La Academia Nacional de Ciencias expresó su preocupación por la “fuga de cerebros” y cuestionó al Gobierno

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) difundió un duro comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesa el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno para el sector.

En el documento, la entidad advirtió sobre una “grave fuga de cerebros”, manifestó su respaldo a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a los trabajadores despedidos y a los becarios posdoctorales del CONICET, y también repudió la “represión contra científicos y técnicos”.

“La ciencia y la tecnología constituyen políticas de Estado cuya continuidad trasciende los gobiernos. El deterioro de las capacidades humanas e institucionales construidas durante décadas compromete el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la capacidad de innovación de nuestro país”, comienza el texto publicado.

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Sobre esta situación, señalaron sobre dos hechos recientes: “En primer lugar, la no renovación de decenas de contratos a personal de la CNEA evidencia, una vez más, la falta de valorización gubernamental hacia el sector. La CNEA es una de las instituciones más prestigiosas de Argentina; su desarrollo nuclear nos ha posicionado en un selecto grupo internacional, destacándose no solo en la generación de energía, sino también en sus aplicaciones para la salud pública. El vaciamiento de la CNEA, impulsado por salarios de indigencia, es parte del desmantelamiento general del sistema”.

En segundo lugar, cuestionaron el freno a los ingresos a la Carrera del Investigador Científico del CONICET. “Esta medida interrumpe de forma abrupta más de una década de formación universitaria de alta calidad, dejando a doctores altamente calificados sin empleo y forzando una grave fuga de cerebros”, advirtieron.

A este escenario, manifestaron, se añade la quita de subsidios de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), “pilar fundamental de la ciencia básica y aplicada”.

“Por último, repudiamos enérgicamente la represión policial y de gendarmería ejercida contra científicos y técnicos. Estas imágenes, que remiten a las épocas más oscuras de nuestra historia, jamás deberían repetirse en democracia”, cuestionaron desde la entidad.

Sobre el final, la Academia reiteró su compromiso con el desarrollo nacional y puso a disposición sus capacidades consultivas “para colaborar en una urgente valorización y el consecuente reencauzamiento de las políticas públicas del sector”. (TN)