Messi, De Paul y Tapia y la foto cábala antes de Egipto: "Vamos todos juntos por un paso más"

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Tapia se reunieron, como es habitual, para compartir unos mates antes del partido de la Selección, esta vez ante Egipto por la octavos de final del Mundial 2026.

Manteniendo la cábala, los referentes de la albiceleste y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino publicaron la habitual foto a través de la cuenta de Tapia.

"Vamos todos juntos por un paso más. El país entero unido por el mismo sueño", puso Tapia.