Sismo de 5.9 en el pasaje marítimo más peligroso del mundo: cómo afectó a Ushuaia y la Patagonia Austral

Pasaje Drake, uno de los pasos marítimos más peligrosos del mundo. Foto: Agencia NA (Oceanwide Expeditions) Foto: Agencia NA (

Un sismo de magnitud 5,9 se registró ayer por la noche en el Pasaje Drake, a unos 303 kilómetros de Ushuaia, y fue percibido por vecinos de distintos sectores de la capital fueguina. Hasta el momento no se reportaron daños materiales, personas heridas ni situaciones de riesgo.

El movimiento telúrico ocurrió el lunes 6 de julio a las 22:26 (hora argentina), con una profundidad de 10 kilómetros, una característica que suele favorecer que el temblor sea percibido con mayor intensidad, aunque en este caso la distancia respecto de la ciudad redujo sus efectos.

Habitantes de barrios cercanos a la costa de Ushuaia relataron haber sentido una breve vibración de aproximadamente dos segundos, especialmente en la zona de las rotondas de las Banderas, el CADIC y sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

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Desde la Municipalidad de Ushuaia llevaron tranquilidad a la población y aseguraron que no existe ningún tipo de alerta para la ciudad. Además, indicaron que el fenómeno ocurrió a una distancia considerable y no representa peligro para la comunidad.

La Dirección de Defensa Civil informó que el sismo no tuvo impacto sobre la zona sur de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El organismo mantiene un monitoreo permanente junto con la Estación Astronómica Río Grande (EARG) para seguir la evolución de la actividad sísmica.

Las autoridades también solicitaron a los vecinos informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de versiones falsas o información no verificada y recordaron que, ante cualquier emergencia, permanecen habilitadas las líneas 103 y 911.

Qué se sabe del sismo de 5,9 en el Pasaje Drake

Magnitud: 5,9.

Hora del sismo: 22:26 (hora argentina) del lunes.

Profundidad: 10 kilómetros.

Epicentro: a unos 303 kilómetros de Ushuaia.

Se sintió en: distintos barrios de Ushuaia, principalmente en sectores costeros.

Daños reportados: no hubo personas heridas ni daños materiales.

Alerta de tsunami: no se emitió ninguna.

Monitoreo: la situación es seguida por Defensa Civil y la Estación Astronómica Río Grande (EARG).



El Pasaje Drake forma parte del límite entre la placa Sudamericana y la placa Scotia, una región de intensa actividad tectónica donde los movimientos sísmicos son relativamente frecuentes.

La principal estructura geológica de la zona es la falla Fagnano-Magallanes, un límite transformante que atraviesa la Isla Grande de Tierra del Fuego de oeste a este, pasa por el lago Fagnano y continúa hacia el Pasaje Drake a través del Arco de Scotia Norte.

Esta conexión explica que algunos terremotos registrados mar adentro puedan sentirse en Ushuaia y otras localidades de la Patagonia Austral, ya que tienen el mismo origen tectónico: la interacción entre las placas Sudamericana y Scotia.

Los especialistas indican que la placa Scotia se desplaza hacia el este entre 5,4 y 6 milímetros por año respecto de la placa Sudamericana. Ese movimiento acumula tensiones que periódicamente se liberan mediante sismos, por lo que la región es considerada una de las áreas con mayor actividad sísmica del extremo sur del continente.

Pese a que el epicentro se ubicó en uno de los corredores marítimos más sísmicos del mundo, las autoridades confirmaron que el evento no generó consecuencias para la población y que el monitoreo de la actividad continuará de manera permanente. (N/A)