Espert presentó un escrito y se negó a declarar en la causa por presunto lavado de dinero

El exdiputado nacional José Luis Espert se presentó este martes ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para ser indagado en una causa por presunto lavado de dinero. Por consejo de su defensa, se reservó la declaración y presentó un escrito con documentación, además de solicitar que el juez reasuma la conducción de la investigación.

La acusación sostiene que recibió 200 mil dólares de Federico “Fred” Machado a través de un contrato simulado de asesoramiento con la empresa minera “Minas del Pueblo”, de Guatemala, fondos que habrían sido utilizados para comprar vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda.

El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó la indagatoria ante el juez Lino Mirabelli, del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.

La citación original se postergó siete días tras un planteo de la defensa de Espert para analizar el expediente. El fiscal considera que el contrato fue una simulación para justificar el ingreso de dinero de origen ilícito, en el marco del acuerdo que Machado alcanzó con la justicia de Estados Unidos por lavado de activos y fraude en operaciones comerciales con aviones.

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La acusación de narcotráfico que pesaba sobre el empresario fue descartada en ese país.

En un comunicado, la defensa de Espert sostuvo que la transferencia investigada respondió a “un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan”. Además, afirmó haber presentado once correos electrónicos intercambiados en 2019 para respaldar esa versión y pidió que esa prueba sea producida directamente por el juez.

Los abogados también plantearon que los mismos hechos ya son investigados desde 2021 en otro juzgado federal y solicitaron que un único magistrado concentre el expediente para evitar resoluciones contradictorias.

El vínculo entre Espert y Machado se remonta a 2019, cuando el empresario financió la campaña presidencial del economista con el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos, la presentación de un libro y un vehículo blindado.

Esos hechos son investigados en una causa judicial paralela. En 2023, durante la campaña para las elecciones legislativas, en la que Espert encabezaba la lista de diputados nacionales por Buenos Aires en La Libertad Avanza, el dirigente peronista Juan Grabois presentó la denuncia que originó el expediente actual por el contrato con la minera guatemalteca.

Espert relativizó públicamente su relación con Machado y evitó confirmar si había recibido los 200 mil dólares, aunque trascendieron detalles, como evidencias de viajes y encuentros.

Tras los allanamientos realizados en octubre del año pasado en su domicilio de San Isidro y en su despacho de la Cámara de Diputados, donde se secuestraron celulares, computadoras y documentación vinculada al empresario, Espert renunció a su candidatura y solicitó licencia como diputado nacional.

En la misma causa también fueron citados a indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza SA, utilizada en la maniobra. Machado, por su parte,fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y actualmente se encuentra detenido en ese país tras el acuerdo judicial. (TN)