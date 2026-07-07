Comercios: la mayoría no abrirá el 9 de julio y retomará la actividad el viernes

La mayoría de los comercios y empresas de Bahía Blanca permanecerá cerrada el miércoles 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 la actividad se desarrollará con normalidad.

Así surge de un relevamiento realizado por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios y la Cámara de Comercio entre establecimientos de la ciudad para conocer la modalidad de trabajo prevista para ambas jornadas.

Según informaron las entidades, la mayoría de los consultados indicó que no abrirá sus puertas el 9 de julio. En cambio, el viernes 10, declarado por el Gobierno nacional como día no laborable con fines turísticos, los comercios retomarán su actividad habitual.

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Asimismo, recordaron que, de acuerdo con el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, en los días no laborables la decisión de prestar tareas o no queda exclusivamente a criterio del empleador.

En ese sentido, los trabajadores que concurran a cumplir funciones durante esa jornada percibirán su salario habitual, sin ningún adicional. Por el contrario, si el empleador decide no abrir el establecimiento, deberá abonar igualmente el jornal correspondiente.