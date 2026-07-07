Juicio por la muerte de Maradona: declararán tres custodios que lo acompañaron en Tigre

Tres custodios que acompañaron a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre declararán este miércoles en el juicio por la muerte del astro argentino.

Son Julio Soria, Marcelo "Chori" Domínguez y Julio César Coria, quien en el primer juicio fue detenido por presunto falso testimonio por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro.

Coria, el jefe de seguridad del ex jugador, fue arrestado el 25 de marzo tras afirmar que observó a la psiquiatra Agustina Cosachov realizarle maniobras de RCP a Maradona, un dato que nunca comentó en otras oportunidades.

A su vez, negó haber mantenido conversaciones telefónicas con el neurocirujano Leopoldo Luque, pero el fiscal Patricio Ferrari señaló que el custodio charló con el imputado los días anteriores al deceso y en junio de 2020.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Coria fue la persona que le hizo respiración boca a boca a Diego el día de su muerte ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en la casa de Benavídez.

Además de Luque y Cosachov, los otros cinco imputados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual son el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini. (NA)