Los festejos en el Obelisco por la victoria de la Selección terminaron con al menos 19 detenidos

En medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto, se registraron incidentes en el Obelisco, donde miles de hinchas se habían congregado para celebrar la clasificación a los cuartos de final.

Un grupo comenzó a tirar piedras y botellas de vidrio contra los efectivos de la Policía, que realizaban un operativo de seguridad en la zona. Hay al menos 19 detenidos y trabajan más de 400 agentes policiales y comunales en el lugar.

Por el momento, se desconoce qué desencadenó el enfrentamiento con las autoridades. Pese a ello, fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que en el lugar se detectaron robos y que había un importante consumo de alcohol. Por este motivo, los policías comenzaron a avanzar para controlar la situación.

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El operativo continuó con un cordón policial para liberar la zona del Obelisco. Se informó, además, que hay tres policías heridos y nueve civiles tuvieron que ser atendidos por el SAME.

Con el correr de los minutos, llegaron más efectivos para reforzar el procedimiento y la Policía de la Ciudad cerró los accesos al Obelisco para intentar controlar la situación. En medio de las corridas, los agentes avanzaron para dispersar a los grupos que llevaban a cabo los disturbios.

Uno de los testigos aseguró que los incidentes comenzaron cuando un grupo de personas empezó a pelearse entre sí.

“No hay que agarrárnosla entre nosotros, hay que festejar”, expresó el joven, mientras observaba el despliegue policial.

El detalle oficial indica que seis de los detenidos fueron aprehendidos por arrojar objetos y botellas contra los efectivos, dos por atentado y resistencia a la autoridad, y una por un intento de robo.

Después de despejar la zona, agentes del Gobierno de la Ciudad iniciaron un operativo de limpieza para retirar los vidrios rotos que habían quedado sobre la calzada. El objetivo fue despejar las calles y prevenir accidentes tanto para los peatones como para los vehículos que circulan por el lugar. (Fuente: TN).