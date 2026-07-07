“No me siento apto para reinsertarme”: el sorpresivo pedido de un condenado por narcomenudeo

Un pedido especial recibió el Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba cuando un preso por narcomenudeo dijo no sentirse “apto” para reinsertarse en la sociedad, por lo que solicitó cumplir su pena en la cárcel con el objetivo de continuar con su tratamiento.

Se trata de Augusto Pacicco, quien en las últimas horas su “deseo” se volvió viral debido a que les pidió a los jueces que la condena que iba a recibir por ser intermediario en la venta de cocaína en la ciudad de Embalse sea de cumplimiento efectivo.

En abril de 2025 fue detenido al constatar que mediaba entre compradores y vendedores y que, a cambio del favor, le daban dosis de droga, adicción que padece desde hace años tras las muertes de su mamá, su hermano y su papá.

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En el juicio, el Tribunal lo condenó a dos años de prisión, pero por el monto de la pena y al no tener antecedentes penales, se le otorgó la libertad. Muchos en esa oportunidad celebran la decisión, pero en este caso pasó todo lo contrario. En una carta escrita a mano, Pacicco pidió, pese a la negativa de su abogado, que no lo saquen de la cárcel.

Solicito “la oportunidad de concluir mi condena totalmente en esta U.P ya que no me siento apto para reinsertarme en la sociedad”, comienza el escrito, según el medio El DoceTv.

En la carta dijo que necesitaba cumplir con “el debido tratamiento psicológico y psiquiátrico” dentro de la cárcel y explicó los motivos: “Primero porque sé que no voy a cumplir con esos requisitos y segundo sé que voy a estar con captura por no cumplir con el reglamento y disposiciones de este Tribunal”.

“Salir y no deber ni un día a la Justicia me parece apropiado”, agregó y finalizó: “Mi petición es poder terminar el tiempo que queda de condena en la cárcel, para poder salir limpio y bien”.

Ante el llamativo petitorio, los jueces Facundo Zapiola, Cristina Giordano y José Camilo Quiroga Uriburu decidieron concederle la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo. (NA)