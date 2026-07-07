Se firmó el contrato y empieza la nueva concesión de la Hidrovía del Paraná

Desde este martes, la Hidrovía o Vía Navegable Troncal comienza una nueva etapa. La firma del contrato de concesión marca el cierre definitivo de la larga espera que comenzó cerca de 2020, cuando terminó la concesión de Hidrovía SA, y se extendió a lo largo de tres gobiernos y distintos intentos de nueva licitación.

Ahora se activará la rebaja tarifaria del 13,5% prevista, que llevará el valor del peaje de 4,30 dólares por tonelada de registro neto (TRN) a 3,80.

En esta nueva etapa de la Hidrovía, la empresa concesionaria deberá avanzar en la profundización del tramo Timbúes-Océano, la apertura del Paraná Bravo, Guazú y Talavera, así como la incorporación de tecnología moderna para el balizamiento, registro hidrométrico y las ayudas a la navegación.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el gobierno nacional confirmó la firma, que marca el inicio de la nueva concesión a cargo de Vía Navegable Argentina SA, la sociedad conformada por el consorcio Jan de Nul–Servimagnus, ganadores de la licitación.

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La firma del contrato llegó casi tres semanas después de la adjudicación, que tuvo lugar el 18 de junio. Ese mismo día, los usuarios privados publicaron un comunicado en el que calificaron de “histórico” el cierre de la licitación.

Además del bloque conformado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera, la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, también firmó el comunicado la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP).

En los días siguientes también otros sectores expresaron su satisfacción por la nueva concesión. Entre otros, Terminales Río de la Plata, operadora de la terminal de cruceros del Puerto Buenos Aires, que destacó la oportunidad de crecimiento para el sector turísticos.

La Sociedad Rural Argentina, en tanto, destacó estimaciones privadas que calculan un ahorro que rondaría los 400 millones de dólares, y consideró que “la adjudicación constituye una señal positiva luego de más de una década sin mejoras estructurales en la infraestructura de navegación”.

Crecimiento al norte y obras al sur de la Hidrovía

La concesión privada inicial, otorgada durante la década del 90, permitió el desarrollo y crecimiento de decenas de nuevos puertos a lo largo de toda la Hidrovía.

Sobre la vera del Paraná se instalaron más de 60 terminales, para la industria automotriz, combustibles, contenedores y el polo agroindustrial más grande del mundo, en Rosario.

La nueva etapa establece obras concretas para el tramo ultramarino: desde Timbúes hacia el sur, al Océano. El Paraná alcanzará los 40 pies de profundidad, que permitirán la carga prácticamente completa de las bodegas de los barcos, generando un fuerte ahorro.

También habrá obras para modernizar la vía, generando mejores condiciones para que la navegación sea más rápida y eficiente.

Sin embargo, el mayor desarrollo podría darse desde Santa Fe al Norte.

Desde distintos sectores estiman que la rebaja tarifaria, la incorporación de los puertos de Entre Ríos, y las mejoras para la navegación permitirán extender la frontera agrícola, sumando a nuevas provincias a la posibilidad de exportar por la Vía Navegable Troncal.

Por ese motivo, el gobierno analiza distintas propuestas de usuarios privados y navieras para implementar reformas al sistema de cabotaje, que permita recuperar el transporte de mercaderías entre puertos argentinos. (con información de DinamicArg)