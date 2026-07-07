Suiza eliminó a Colombia por penales y será rival de Argentina en cuartos

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Suiza eliminó esta noche a Colombia y será rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo europeo se impuso por penales (4 a 3), tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, del partido disputado en BC Place de Vancouver, Canadá.

En la definición, para los suizos marcaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Ruben Vargas.

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Además, Manuel Akanji desvió su envío por encima del horizontal.

Para los colombianos, en tanto, convirtieron Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz.

Mientras que Davinson Sánchez estrelló su remate en el travesaño y el suizo Gregor Kobel le atajó el tiro a Juan Camilo Hernández.

En la próxima instancia, Suiza se medirá ante Argentina, que más temprano eliminó a Egipto al superarlo por 3 a 2.

El encuentro de cuartos de final se jugará el sábado, desde las 22, en Kansas City.