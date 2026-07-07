Suiza eliminó a Colombia por penales y será rival de Argentina en cuartos
Se impuso por 4 a 3, luego de empatar sin goles. El sábado, a las 22, cruzará ante la albiceleste.
Suiza eliminó esta noche a Colombia y será rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026.
El equipo europeo se impuso por penales (4 a 3), tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, del partido disputado en BC Place de Vancouver, Canadá.
En la definición, para los suizos marcaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Ruben Vargas.
Además, Manuel Akanji desvió su envío por encima del horizontal.
Para los colombianos, en tanto, convirtieron Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz.
Mientras que Davinson Sánchez estrelló su remate en el travesaño y el suizo Gregor Kobel le atajó el tiro a Juan Camilo Hernández.
En la próxima instancia, Suiza se medirá ante Argentina, que más temprano eliminó a Egipto al superarlo por 3 a 2.
El encuentro de cuartos de final se jugará el sábado, desde las 22, en Kansas City.