La alegría de Messi tras el triunfo sobre Egipto: “Es una locura lo que hizo este grupo”

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, expresó su alegría luego del increíble triunfo ante Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 y destacó que “es una locura lo que hizo este grupo”.

Messi, que fue clave en la remontada gracias a la asistencia que le dio a Cristian “Cuti” Romero para el descuento y a su gol para empatar, explicó que “fue muy igualado todo”, y añadió: “Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca”.

A su vez, el crack rosarino subrayó: “Tuvimos la suerte de conseguir el gol del ‘Cuti’ rápido y todavía quedaba tiempo… Es una locura lo que hizo este grupo hoy”.

Finalmente, mencionó que está “contento de que la gente pueda seguir alentando y disfrutando del pase”.

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La Selección argentina le dio vuelta un increíble partido a Egipto, en el que llegó a estar con una desventaja de dos goles a los 33 minutos del segundo tiempo y todo indicaba que su camino iba a llegar hasta los octavos de final.

Finalmente, los dirigidos por Lionel Scaloni pudieron dar vuelta la historia gracias a los goles de Romero, Messi y Enzo Fernández, en una increíble ráfaga goleadora en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Con este gol, además, Messi quedó en soledad como máximo artillero en el Mundial con ocho tantos.

La próxima presentación de la Selección argentina será el sábado a las 22, cuando juegue en el Hard Rock Stadium de Miami ante el ganador de Colombia y Suiza por un lugar en las semifinales.

Agencia NA