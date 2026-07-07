Como los argentinos en Atlanta, acá en Bahía Blanca también se salió a festejar

(Noticia en desarrollo)

En medio de la tarde de este martes el ritmo de la ciudad se modificó, como sucedió en gran parte del país, primero, por el vacío que se vivió en las calles durante el partido de Argentina-Egipto. Y poco después, consumado el 3-2, con esa multitud que salió a festejar.

En Bahía, como es tradicional, el Teatro Municipal fue el punto de encuentro para cientos de bahienses que se unieron en el festejo, a la distancia, después del épico triunfo de la Selección.

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Acaso, una vez más ayudó a cada uno que decidió salir a la calle a sentirse un poco más cerca de este equipo que sigue transmitiendo con su corazón y entrega. Emociona, moviliza y gana. Claro, ¡gana! Y ya está en cuartos.

Camisetas albiceleste, predominando la 10 de Messi y todo el sufrimiento exteriorizado con cánticos, abrazos y alguna lágrima también.

Porque fueron 13 minutos inolvidables, con los goles de Cristian Romero a los 34 minutos, Lionel Messi a los 38 y Enzo Fernández a los 47, para dar vuelta el 0-2 y convertirlo en 3-2.