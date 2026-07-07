Bahía Blanca será sede de una concentración de la preselección Argentina U18 de sóftbol

Desde este jueves 9 de julio y durante todo el fin de semana, Bahía Blanca volverá a convertirse en un punto de referencia para el sóftbol argentino al recibir una concentración de la preselección nacional U18, que comienza su preparación con vistas al Campeonato Mundial de República Checa 2027.

La convocatoria llega luego del histórico título conseguido por la Argentina en el Campeonato Panamericano U18, resultado que marcó el inicio de una nueva etapa de trabajo orientada a la conformación del plantel que representará al país en la próxima cita mundialista.

Durante la concentración arribarán a la ciudad jugadores provenientes de distintas provincias para participar de entrenamientos, partidos y evaluaciones técnicas. Todas las actividades se desarrollarán en el Complejo Zibecchi del Club Liniers.

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La representación bahiense estará integrada por doce jugadores: Santiago Saavedra, Thiago Cifuentes, Valentino Coccia y Mateo Amorós (Club Liniers); Federico Delucci, Felipe Martínez, Astor Cristobo, Santino Pierantoni y Valentino Pierantoni (Club Indios); y Roberto Zapata, Braian Godoy y Uniel San Nicolás (Club Gremio).

Además, el dirigente y exjugador de Liniers, Luciano Coccia, integrará el staff técnico y directivo de la preselección argentina durante esta etapa de preparación.

La realización de esta concentración reafirma el protagonismo de Bahía Blanca dentro del sóftbol nacional, una disciplina en la que la ciudad mantiene una destacada tradición y continúa aportando jugadores, entrenadores y dirigentes a los seleccionados argentinos.