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Mundial FIFA 2026.

Videos: así se festejó en Bahía Blanca el épico triunfo de Argentina ante Egipto

Una multitud se reunió en el Teatro Municipal, tras la victoria y la clasificación a cuartos.

Fotos y videos: Emmanuel Briane-La nueva.

Los hinchas argentinos disfrutaron en las calles bahienses el épico e histórico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.

Tras la victoria por 3 a 2, los vecinos de la ciudad se reunieron en el Teatro Municipal a celebrar el pase a cuartos de final.

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