Videos: así se festejó en Bahía Blanca el épico triunfo de Argentina ante Egipto

Los hinchas argentinos disfrutaron en las calles bahienses el épico e histórico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.

Tras la victoria por 3 a 2, los vecinos de la ciudad se reunieron en el Teatro Municipal a celebrar el pase a cuartos de final.

Así se vivió en las calles de Bahía: