De bahiense a bahiense: Manu no pudo creer lo que hizo Lautaro en el histórico triunfo de Argentina

Emanuel Ginóbili sufrió, como todos los argentinos, en la victoria de la Selección ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

El exjugador de San Antonio Spurs reflejó cómo vivió el triunfo albiceleste por 3 a 2, con un par de publicaciones en su cuenta de X.

En una de ellas, además, elogió a su coterráneo Lautaro Martínez.

"No puedo creer el centro perfecto que tiro Lautaro!! Belleza!! Que manera de gritar LPM!!", publicó Manu, en relación al gol de Enzo Fernández, a los 92 minutos, tras una gran asistencia del delantero surgido en Liniers.

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"¡Y yo pensé que había sufrido contra Cabo Verde!! Partido increíble!! A cuartos!!!", agregó Manu.

El "20" esta vez vivió el encuentro desde su casa, luego de hacerse presente en la cancha junto a su familia en el duelo ante Austria (en Dallas) y también ante Cabo Verde (en Miami).